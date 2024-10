No Comment : le Kenya déplace ses éléphants

Le Kenya a décidé de déplacer 50 éléphants vers le parc national d'Aberdare qui offre une plus grande capacité d'accueil. Une équipe de plus de 100 spécialistes a utilisé des camions, des hélicoptères et des avions pour assurer le transport en toute sécurité des animaux et préserver leurs unités familiales. Les parcs nationaux et les réserves du Kenya abritent une variété d'espèces sauvages qui attirent des millions de visiteurs chaque année, faisant du pays un haut lieu du tourisme.