Soudan : les soupes populaires manquent d'argent et de nourriture

Dans un Soudan ravagé par la guerre et le désespoir, certains habitants ont mis en place des Takias pour offrir gratuitement de la nourriture aux familles démunies, incapables de subvenir à leurs besoins.

La Takia est à la fois un lieu religieux et humanitaire, symbolisant la solidarité et l'entraide en temps de crise, où des repas sont distribués pour soulager la population face à la pénurie croissante de ressources essentielles. Plus de 350 Takias ont été mises en place dans la capitale et les villes avoisinantes, aidant environ 500 000 familles dans cette région. Cependant, ces cuisines gratuites sont confrontées à une grave pénurie de fonds et de fournitures.

La situation est vraiment critique, avec une pénurie extrême de nourriture et d'eau. Les Takias, manquent également de fonds et sont à court d'argent, tout comme la population locale. , il devient difficile de continuer à fournir les repas essentiels, explique un résident.

La guerre a perturbé la production agricole, un pilier essentiel de l'économie soudanaise, aggravant ainsi la crise. Cette crise alimentaire sans précédent frappe le pays. De plus, le conflit a également freiné le financement des agences de l'ONU et réduit les dons provenant des Soudanais de la diaspora.