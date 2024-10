ONU : nouveau rapport sur la mort de Hammarskjöld dans un crash en Zambie

L'un des mystères les plus tenaces de l'histoire des Nations unies - l'accident d'avion de 1961 qui a coûté la vie au secrétaire général Dag Hammarskjöld et à tous ceux qui se trouvaient à bord alors qu'il tentait de négocier la paix au Congo - va perdurer, une nouvelle évaluation ayant été annoncée aujourd'hui (18 octobre), suggérant que des informations « spécifiques et cruciales » continuent d'être dissimulées par une poignée d'États membres.

Selon le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, de « nouvelles informations significatives » ont été soumises à l'enquête pour cette dernière mise à jour.

Il s'agit notamment d'interceptions probables par des États membres de communications liées au crash, de la capacité des forces armées du Katanga, ou d'autres, à monter une attaque contre SE-BDY et de l'implication de personnel paramilitaire ou de renseignement étranger dans la région à l'époque.

Il comprenait également de nouvelles informations supplémentaires relatives au contexte et aux événements de 1961.

Au fil des ans, l'Assemblée générale des Nations unies a demandé une série d'enquêtes sur la mort de Hammarskjöld et des membres de son parti. La plus récente, en décembre 2022, a été menée par Mohamed Chande Othman, ancien président de la Cour suprême de Tanzanie, avec le titre officiel de « personnalité éminente ».

M. Othman, a déclaré M. Haq, « estime qu'il reste plausible qu'une attaque ou une menace extérieure soit à l'origine du crash », et « note que les autres hypothèses qui semblent encore possibles sont que le crash résulte d'un sabotage ou d'une erreur humaine involontaire ».

Toutefois, a poursuivi M. Haq, M. Othman a évalué jusqu'à présent qu'il est « presque certain » que des informations spécifiques, cruciales et non divulguées jusqu'à présent existent dans les archives des États membres.

Il a noté qu'Othman n'a pas reçu, à ce jour, de réponses spécifiques à ses questions de la part de certains États membres dont on pense qu'ils détiennent des informations utiles.

M. Haq a déclaré que « le secrétaire général a personnellement donné suite aux demandes d'information en suspens [de M. Othman] et invite les États membres à communiquer tous les documents pertinents en leur possession ». Il a ajouté que « des progrès significatifs ayant été accomplis, le secrétaire général nous invite tous à renouveler notre détermination et notre engagement à rechercher toute la vérité sur ce qui s'est passé lors de cette nuit fatidique de 1961 ».

Nommé à l'âge de 47 ans, le Suédois Hammarskjöld reste le plus jeune secrétaire général des Nations unies.

Largement considéré comme un diplomate visionnaire et un réformateur, Hammarskjöld a renforcé le rôle des Nations unies nouvellement créées au cours d'une période de tensions mondiales intenses, notamment dans le cadre de la décolonisation de l'Afrique et de l'Asie.

Son leadership a été déterminant lors des événements tumultueux de 1956. Il a dirigé une mission de cessez-le-feu au Moyen-Orient et a continué pendant la crise de Suez, où il a aidé à négocier le retrait des forces étrangères d'Égypte et a supervisé le déploiement de la première mission d'urgence de maintien de la paix de l'Organisation, la Force d'urgence des Nations unies.

Hammarskjöld était connu pour son intégrité et son dévouement au service public. Il a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir fait de l'ONU une organisation internationale efficace et constructive, capable de donner vie aux principes et aux objectifs exprimés dans la Charte des Nations unies.

Hammarskjöld a occupé le poste de secrétaire général d'avril 1953 jusqu'à sa mort, à l'âge de 56 ans, lorsque l'avion Douglas DC6 affrété dans lequel il voyageait avec d'autres personnes, immatriculé SE-BDY, s'est écrasé peu après minuit les 17 et 18 septembre 1961, près de Ndola, alors en Rhodésie du Nord (aujourd'hui Zambie).

Il était en route pour négocier un cessez-le-feu entre les forces de maintien de la paix de l'ONU et les séparatistes de la région congolaise sécessionniste du Katanga, voire un accord de paix englobant l'ensemble du Congo nouvellement indépendant.

Quatorze des 15 passagers sont morts sur le coup, et le seul survivant a succombé à ses blessures quelques jours plus tard.

Une première enquête menée par les autorités rhodésiennes aurait attribué l'accident à une erreur de pilotage, mais cette conclusion a été contestée.

Vendredi, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a transmis le dernier rapport d'Othman à l'Assemblée.