ONU : la Chine appelle au retour de la stabilité en Libye

Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations unies a réitéré son appel lancé aux forces armées extérieures et aux mercenaires pour leur retrait définitif de la Libye, le plus vite possible.

Dans son allocution à la tribune des Nations unies, Dai Bing a invité la communauté internationale à continuer de soutenir les efforts visant à trouver des solutions adaptées aux besoins des pays en crise en Afrique. Une requête qui s’applique au cas lybien. Il a également appelé à œuvrer pour le retour de la sécurité et de la stabilité afin d’améliorer les conditions de vie de la population en Libye.

« La reconstruction pacifique de la Libye se trouve maintenant à un stade critique, et la promotion de la transition politique est une étape importante pour assurer la paix et la stabilité à long terme. La Chine appelle toutes les parties à continuer à respecter le cap fixé pour un accord politique, à renforcer le dialogue et la consultation, et à atteindre un consensus plus large pour la reprise rapide des négociations politiques et la mise en place d'institutions étatiques unifiées », a-t-il déclaré.

Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations unies est aussi revenu sur l’importance pour la Libye d’avoir le contrôle sur ces revenus pétroliers.

Une exhortation qui intervient alors que la Libye s’apprête à redémarrer sa production de pétrole après deux mois d’arrêt dus à l’intensification des conflits. 18ᵉ producteur mondial de pétrole, avec 1,2 million de barils quotidiens en moyenne, la Libye est aussi à la tête des plus grandes réserves connues du continent.