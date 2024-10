Kenya : une start-up facilite les déplacements des personnes handicapées

Une start-up kenyane tente d'améliorer la vie des personnes handicapées en leur fournissant des moyens de transport sûrs et fiables. Elles font état de discriminations et de difficultés d'accès à d'autres formes de transport.

La plupart des véhicules de transport public au Kenya ne sont pas conçus pour accueillir les personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. Pour les personnes handicapées qui se déplacent à Nairobi, des services comme Ace Mobility sont donc un pas dans la bonne direction pour leur faciliter la vie.

« Lorsqu'on utilise les transports publics, ils ne sont pas adaptés aux besoins des personnes handicapées et en particulier des utilisateurs de fauteuils roulants, alors ce qui se passe, c'est qu'il y a des sièges normaux et que votre fauteuil roulant ne peut pas entrer à l'intérieur. Je veux dire qu'aucun d'entre nous n'a envie d'être soulevé publiquement de la sorte », a déclaré Caroline Mwikali, utilisatrice de fauteuil roulant .

Inspiré par la recherche d'une solution de transport pour ces handicaps, M. Gatura, aujourd'hui âgé de 27 ans, a créé Ace Mobility pour aider les personnes à surmonter leurs difficultés de mobilité et à se déplacer plus librement d'un endroit à l'autre.

Jusqu'à présent, la startup Ace Mobility dispose d'une flotte de quinze véhicules.

Selon le Fonds des Nations unies pour la population, les personnes handicapées représentent 2,2 % de la population du Kenya, soit environ 0,9 million de personnes. Le type de handicap le plus courant dans le pays, est celui lié à la mobilité, qui représente 42 % des cas.

Le Kenya dispose d'un cadre juridique qui promeut l'inclusion des personnes handicapées, y compris l'accès aux transports publics, mais dans la pratique, ces lois restent souvent inappliquées.

« Le Kenya dispose d'un certain nombre de politiques, par exemple une politique sur les transports et la sécurité, mais lorsqu'on l'examine, il est très facile de constater qu'elle ne concerne pas vraiment les personnes handicapées. Malgré tous les défis visibles auxquels nous sommes confrontés lorsque nous interagissons avec les espaces publics et les transports publics, tout dépend donc de l'intentionnalité d'intégrer les questions de handicap dans ces politiques et d'être ensuite intentionnel quant à la mise en œuvre de ces actions.», a indiqué Sandra Nyawira, conseillère en inclusion des personnes handicapées à l'association United Disabled Persons of Kenya.

