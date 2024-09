Kenya : des handicapées fabriquent des serviettes hygiéniques réutilisables

À Mombasa, au Kenya, un groupe de femmes handicapées subvient à ses besoins en fabriquant des serviettes hygiéniques.

Bien que ces produits semblent anodins, ils constituent une véritable bouée de sauvetage pour ces femmes qui doivent faire face à de nombreux préjugés, à des conditions de vie précaires, et très peu de soutien social. Ce travail permet de retrouver un sentiment de dignité et d'autonomie. Tunaweza, leur association, doit surmonter divers défis pour fabriquer et commercialiser ses produits. Parmi ceux-ci, la modernisation des machines manuelles pour accélérer la production et l'acquisition de moyens de transport pour livrer les commandes de serviettes hygiéniques.

L'un des défis que nous devons relever est celui des machines. ...les machines que nous avons sont en fait manuelles. Nous avons besoin de machines électriques industrielles pour pouvoir produire rapidement et davantage lorsque nous disposons de ces machines. Un autre problème est celui du transport. En fait, nous avons des problèmes de transport... lorsque nous allons commercialiser les serviettes hygiéniques réutilisables... nous cherchons un marché pour les serviettes, nous les emmenons à la poste...Charity Chahasi, Directrice de Tunaweza.

Malgré ces obstacles, Chahasi souligne qu'elles sont parfois capables de produire jusqu'à 3 000 serviettes hygiéniques en une semaine, témoignant de leur détermination et de leur efficacité, même avec des ressources limitées. Ce projet offre à ces femmes la possibilité de participer activement à l'économie locale.

Grâce au succès des serviettes hygiéniques, Tunaweza emploie aujourd'hui plus de 20 personnes, ce qui constitue une grande victoire tant pour ces femmes handicapées que pour les clientes satisfaites comme Kewa. En fabriquant des serviettes réutilisables, Tunaweza contribue à réduire les déchets liés aux produits hygiéniques jetables, offrant ainsi une solution plus durable pour la santé féminine.