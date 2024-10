Afrique du Sud : un présumé meurtrier renonce à sa liberation sous caution

Un homme accusé d'avoir tué 18 personnes lors de fusillades de masse dans deux maisons distinctes la même nuit en Afrique du Sud a renoncé à sa demande de libération sous caution mardi et reste en détention.

Siphosoxolo Myekethe est accusé de 18 chefs d'accusation de meurtre et de possession illégale d'une arme à feu. Il est accusé d'avoir tué les victimes avec un fusil de type AK-47. Les procureurs affirment que Myekethe était en liberté conditionnelle au moment des fusillades, après avoir été condamné pour meurtre dans une autre affaire.

Les fusillades ont eu lieu le mois dernier dans un village de la périphérie rurale de la ville de Lusikisiki, dans la province du Cap-Oriental. Les victimes ont été abattues dans deux maisons appartenant à des sœurs du même quartier. Les victimes étaient 15 femmes, deux hommes et un adolescent. Nombre d'entre eux appartenaient à la même famille.

Selon la police, quatre personnes ont été tuées dans la première maison et 13 dans la seconde. La 18e victime est décédée à l'hôpital. Un bébé de deux mois a survécu à la fusillade. Les procureurs n'ont pas donné de motif pour les meurtres.

L'Afrique du Sud a l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde. Ce pays de 62 millions d'habitants a enregistré plus de 12 000 homicides au cours des six premiers mois de cette année, soit une moyenne d'environ 70 par jour, selon les statistiques de la police. Les armes à feu sont de loin la principale cause de décès dans ces homicides.

Bien que les lois sur les armes à feu soient relativement strictes en Afrique du Sud et prévoient des contrôles de compétence, des vérifications des antécédents et d'autres réglementations, les autorités affirment que le grand nombre d'armes illégales et non enregistrées en circulation constitue un problème majeur. Les meurtres multiples ne représentent qu'un faible pourcentage des cas d'homicide, mais ils ont augmenté ces dernières années, selon l'Institut sud-africain d'études de sécurité.