Afrique du Sud : 17 morts dans 2 fusillades dans une maison mitoyenne

La police sud-africaine a annoncé que 17 personnes, dont 15 femmes, ont été tuées lors de deux fusillades de masse. Les fusillades ont eu lieu vendredi soir dans la ville de Lusikisiki, dans la province du Cap oriental, au sud-est de l'Afrique du Sud.

Une autre victime blessée se trouve dans un état critique à l'hôpital, selon les autorités.

La vidéo diffusée par la police montre que les fusillades se sont déroulées dans deux maisons du même quartier, situé à la périphérie de la ville et qui regroupe un ensemble de fermes rurales.

Douze femmes et un homme ont été tués dans une maison et trois femmes et un homme ont été tués dans l'autre maison, a indiqué la police.

L'Afrique du Sud affiche l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde et les fusillades de masse sont devenues de plus en plus fréquentes ces dernières années, visant parfois les personnes dans leur propre domicile.

L'Afrique du Sud, un pays de 62 millions d'habitants, a enregistré 12 734 homicides au cours des six premiers mois de cette année, selon les statistiques officielles de la police. Cela représente une moyenne de plus de 70 homicides par jour. Les armes à feu sont de loin la principale cause de décès dans ces affaires.