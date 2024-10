Inondations au Nigéria : l'Etat de Kogi appelle à l'aide

Au Nigeria, les autorités de l'État de Kogi ont lancé un appel à l'aide alors que des inondations dévastatrices ont submergé plus de 200 communautés et déplacé plus de deux millions de résidents dans l'État.

C'est ce qu'a révélé le commissaire à l'information et à la communication de l'État, M. Kingsley Fanwo, lors d'une visite à Kotonkarfe, dans la zone de Kogi, lundi.

M. Fanwo a décrit la situation comme une « crise humanitaire » imminente et a exhorté le gouvernement fédéral et les organismes donateurs internationaux à réagir rapidement pour atténuer les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes touchées.

Selon lui, les inondations ont fait des ravages dans neuf zones de gouvernement local, dont Kogi, Lokoja, Adavi, Ofu, Ajaokuta, Idah, Ibaji, Igalamela et Omalla.

« L'Agence nationale de gestion des urgences ne peut se permettre d'attendre plus longtemps, car l'État est déjà débordé.

« Nous sommes actuellement dans une situation d'urgence. C'est triste. Les inondations sont dévastatrices et plus de 200 communautés ont déjà été submergées et près de deux millions de personnes ont été déplacées », a déclaré M. Fanwo.

Le commissaire a expliqué que le gouvernement de l'État avait ouvert 68 camps de personnes déplacées à l'intérieur du pays pour héberger les victimes.

Il a déclaré que ces camps étaient insuffisants pour accueillir le nombre massif de personnes déplacées. Il a également révélé que des infrastructures essentielles, notamment des écoles et des hôpitaux, ont été détruites, ce qui aggrave la situation.

« À l'heure où nous parlons, neuf des 21 zones de gouvernement local de l'État sont touchées, ce qui représente près de 50 % du nombre de zones de gouvernement local.

« Nous avons ouvert environ 68 camps de personnes déplacées, mais ils ne peuvent pas accueillir cette population massive. Les écoles, les hôpitaux et les autres infrastructures ont été complètement détruits », a déclaré M. Fanwo.

M. Fanwo a noté que l'État est submergé et a souligné la nécessité d'une intervention immédiate de l'Agence nationale de gestion des urgences (NEMA), des ONG et des philanthropes.

Il a ajouté qu'en dépit des alertes précoces et de la sensibilisation du public qui ont permis d'éviter des pertes humaines, les personnes vulnérables telles que les femmes, les enfants et les personnes âgées sont en détresse.

Le commissaire a ajouté que le gouvernement de l'État avait mis en place une équipe de réponse aux catastrophes liées aux inondations, sous la direction du gouverneur adjoint, afin de coordonner les efforts de secours et de soutenir les victimes.