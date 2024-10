Kenya : la population s'oppose à un projet de centrale nucléaire à Kilifi

Le projet de construction d'une centrale nucléaire dans le comté de Kilifi, sur la côte nord du Kenya, rencontre une opposition grandissante.

Prévu pour être opérationnel en 2034, ce projet vise à produire 1 000 mégawatts d’électricité pour répondre aux besoins énergétiques du pays. Avec un budget estimé à 4 milliards de dollars, il est soutenu par l'Agence kényane de l'énergie nucléaire.

Cependant, résidents et écologistes tirent la sonnette d'alarme. Ils craignent des risques de radiation, la destruction d’écosystèmes marins et l'impact sur la forêt d'Arabuko-Sokoke, connue pour sa biodiversité. Les acteurs du tourisme,quant à eux, redoutent une dégradation de l’environnement et une chute de la fréquentation.

Une plainte a été déposée en justice pour stopper la construction de la centrale nucléaire. Elle dénonce un manque de transparence dans l'adoption du projet.