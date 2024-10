Darfour : Médecins Sans Frontières suspend son aide

La crise humanitaire s'aggrave au Darfour Nord. Médecins Sans Frontières a annoncé le 10 octobre, la suspension de ses activités dans le camp de déplacés de Zamzam.

Le blocage de l'aide humanitaire par les Forces de soutien rapide (RSF), qui assiègent la ville d’al-Fashir, ainsi que les restrictions imposées par l'armée soudanaise, empêchent l'accès aux zones sous contrôle rebelle. Cette situation met en danger des milliers d’enfants souffrant de malnutrition.

Depuis la fin septembre, Médecins sans frontières a été contrainte de cesser ses soins ambulatoires pour 5 000 enfants, dont près de 3 000 souffrent de malnutrition aiguë sévère. En août, la famine a été officiellement déclarée à Zamzam. Les stocks de nourriture et de médicaments sont épuisés, et malgré quelques livraisons récentes, les besoins restent largement non couverts. Les enquêtes de MSF estiment qu'un enfant y meurt toutes les deux heures à cause de la malnutrition.

L’hôpital de 80 lits géré par Médecins sans Frontières continue de fonctionner et prend en charge les cas les plus graves. Toutefois, l’organisation alerte sur l'urgence d'un approvisionnement massif pour répondre aux besoins des 450 000 habitants du camp.