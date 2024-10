Věra Jourová : "La situation au Soudan reste catastrophique"

Face à l'urgence de la situation au Soudan, le Parlement européen s'est réuni mardi à Strasbourg, pour faire le point et discuter des efforts déployés par l'Union Européenne en faveur de la paix.

En proie à une guerre civile depuis plus d'un an, la situation au Soudan reste catastrophique. La guerre a provoqué le déplacement de plus de 10,9 millions de personnes à l'intérieur du pays et 2,2 millions d'autres vers les pays voisins. En effet, « le conflit au Soudan a généré des déplacements à des niveaux jamais vus depuis la guerre en Syrie », a déclaré Věra Jourová, vice-présidente de la Commission européenne, chargée de la transparence et des valeurs européennes.

En plus de subir la plus grande crise de déplacement au monde, le Soudan est « le seul endroit au monde où une famine de grande ampleur a été déclarée depuis des années », a indiqué la député européenne des Midlands du Nord-Ouest, Maria Walsh. « Certains estiment que 2,5 millions de citoyens pourraient mourir d'ici la fin de l'année », a-t-elle ajouté.

En septembre, les Nations unies ont déclaré que 25 millions de Soudanais risquaient la famine en l'absence de dons supplémentaires.

Le Soudan a plongé dans un conflit en avril 2023, lorsque des tensions entre des chefs militaires et paramilitaires ont éclaté dans la capitale, Khartoum. Depuis le début de la guerre, des dizaines de milliers de personnes ont péri dans les combats.