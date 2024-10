Soudan : au moins 13 enfants tués dans des combats entre l'armée et les FSR

Les combats entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires rivales dans le nord du Darfour, au Soudan, ont tué au moins 13 enfants et en ont blessé quatre autres, a déclaré l'UNICEF.

Les enfants étaient âgés de 6 à 17 ans, a déclaré l'agence des Nations Unies dans un communiqué dimanche.

L'armée soudanaise a lancé vendredi des frappes aériennes qui ont visé un marché dans la ville d'Al Kuma, à environ 70 km à l'est d'El Fasher, la capitale du Nord-Darfour, a rapporté le quotidien local Daily Sudan Post.

Les frappes aériennes, qui ont également touché la ville de Mellit, ont tué au moins 45 personnes et en ont blessé des dizaines d'autres, selon le portail d'information Sudan Tribune et l'Observatoire central des droits de l'homme.

Hamrat al-Sheikh, dans le Nord-Kordofan, a également été touché, selon Mohammed H. al-Ta'ishi, ancien membre du Conseil de souveraineté du Soudan, qui a déclaré samedi que les frappes visaient des zones qui "n'ont connu aucune forme de confrontation depuis le début de la guerre".

La guerre entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide a éclaté en avril 2023 dans la capitale, Khartoum, et s'est étendue à tout le pays. Le Darfour a été le théâtre de combats particulièrement intenses.

"Ces attaques contre les enfants sont inacceptables. Les enfants n'ont aucun rôle à jouer dans les guerres ou les conflits civils, mais ce sont eux qui souffrent le plus de la poursuite du conflit au Soudan", a déclaré Sheldon Yett, représentant de l'UNICEF au Soudan.

"Les enfants devraient être en sécurité partout, dans leurs maisons, leurs quartiers et dans les rues", a ajouté M. Yett.

L'ONU estime que 20 000 personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées depuis le début du conflit. La guerre a également entraîné le déplacement de plus de 10 millions de personnes, dont 2,4 millions ont fui vers les pays voisins et d'autres nations.