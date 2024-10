Maroc : Rabat désignée capitale mondiale du livre 2026 par l'UNESCO

Strasbourg, Rio de Janeiro, puis Rabat en 2026. La ville marocaine a été désignée capitale mondiale du livre par l'Unesco.

Le choix de Rabat par le comité consultatif de l'organisation vise à saluer son engagement en faveur de la démocratisation du savoir.

La ville a mis en place plusieurs initiatives pour promouvoir la lecture, l'accès à l'éducation et la culture, ce qui lui vaut cette reconnaissance internationale. Cette désignation met également en lumière les efforts de Rabat pour renforcer les infrastructures culturelles .

La capitale marocaine, Rabat, abrite 54 maisons d'édition et organise l'un des salons internationaux du livre et de l'édition les plus importants d'Afrique. De plus, elle voit un nombre croissant de librairies s'implanter, renforçant son rôle de centre culturel et littéraire.

Rabat, est la vingt-sixième ville à porter ce titre depuis 2001. L'année de célébration débutera le 23 avril 2026, à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur.