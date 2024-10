France : le Camerounais Charles Onana jugé pour contestation du génocide rwandais

Charles Onana, journaliste et politologue controversé, est au cœur d'un procès historique en France pour contestation publique de crime contre l'humanité.

Auteur du livre Rwanda, la vérité sur l'opération Turquoise (2019), Onana y remet en cause la planification du génocide des Tutsi au Rwanda, qualifiant cette thèse de « l'une des plus grandes escroqueries du XXe siècle ». Il avance également l'idée d'un « double génocide » impliquant à la fois Tutsi et Hutu.

Poursuivi avec son éditeur, Damien Serieyx, suite à une plainte déposée par des associations de défense des droits humains, Onana est accusé de nier ou de minimiser de manière outrancière le génocide, reconnu par la France. Son avocat, Me Emmanuel Pire, réfute ces accusations, affirmant qu'Onana ne conteste pas le génocide mais cherche à en analyser les mécanismes.

Une vingtaine de témoins, dont d'anciens officiers militaires français et rwandais, ont été cités par la défense, tandis que les parties civiles ont fait appel à des historiens et professeurs de droit.

Le procès est d'autant plus significatif qu'il n'existe pas encore de jurisprudence claire en France sur la négation du génocide rwandais.