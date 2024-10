Tunisie : morosité et indifférence croissante à 2 jours du scrutin

À deux jours de l'élection présidentielle en Tunisie, la petite ville de La Marsa, près de la capitale Tunis, présente un visage bien terne, tout comme le reste du pays.

À part quelques rares affiches, l'enthousiasme des électeurs semble avoir disparu. Seddik Malki ne pense pas à voter, mais plutôt à s'exiler.

Je dirais aux jeunes : partez par la mer, car il n'y a rien qui nous retienne ici en Tunisie. Personnellement, si je trouvais une opportunité, je partirais aussi, même si je possède un camion. Je ne vois pas d'avenir ici. Est-il possible de rassembler 50 000 dinars (environ 13 000 £) ou même le prix d'une maison, soit au moins 100 000 dinars (environ 33 000 $) ?.

Selon une enquête d'Arab Barometer publiée en août, près 46% des Tunisiens souhaitent émigrer. Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), près de 18 000 Tunisiens sont arrivés en Europe l'année dernière. Le chômage des jeunes était à 40% au premier trimestre de cette année.

La Tunisie est endettée à hauteur de 80 % de son PIB. Le pays doit faire un choix entre le remboursement de sa dette et le financement de ses importations. Malgré la détérioration de la situation économique, certains gardent l'espoir.

Pour Lofti Hamdi, les élections pourraient apporter un changement positif : j'espère que le vainqueur des élections présidentielles saura redresser le pays et se concentrera sur les préoccupations des jeunes, notamment la cherté de la vie. Actuellement, le prix d'un kilo de concombres est de 4,5 dinars (1,4 dollar), les tomates coûtent 1,8 dinar 60 centimes de dollar) et les pommes de terre, 2,4 dinars (0,8 dollar). Avec un revenu journalier de 30 à 35 dinars (9,7 à 11,3 dollars), il devient difficile d'acheter des légumes, et encore moins de la viande.

Un prêt conclu en 2022 avec le FMI est toujours au point mort depuis que Tunis a dénoncé le diktat des institutions financières qui exigent des réformes préalables au déblocage des fonds. L'élection aura lieu le 6 octobre. Élu en 2019, Kais Saeid devrait être réélu pour un second mandat.