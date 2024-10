Maurice : quel retour possible pour les déplacés des Îles Chagos ?

L’accord du gouvernement britannique qui permet le transfert de la souveraineté des Îles Chagos à l’Île Maurice a été salué par les communautés chagossiennes toutefois d’autres problématiques doivent être adressées par l’état mauricien.

En effet, plus d’un millier d’habitants des Îles Chagos a dû être déplacé il y a environ 50 ans et leur retour éventuel doit être organisé par le gouvernement mauricien.

« L'accord signé aujourd'hui entre les deux nations souveraines du Royaume-Uni et de l'île Maurice reconnaît et résout le problème historique que les Chagossiens vivent depuis de nombreuses années. En fait, cela fait maintenant plus de 50 ans. Les détails seront consignés dans un traité et, comme le soulignent les principes reconnus dans l'accord d'aujourd'hui, il existe un plan à long terme reconnu par les deux nations en faveur des Chagossiens », a déclaré Maneesh Gobin, ministre mauricien des Affaires étrangères .

Dans le cadre de cet accord, le Royaume-Uni créera un fonds de « réinstallation » pour les Chagossiens déplacés afin de leur permettre de retourner sur des îles autres que Diego Garcia dont le Royaume Uni a conservé la souveraineté. Maurice aura le contrôle de ce fonds.

((Il y a eu des contacts avec la population chagossienne. Comme je l'ai dit, la population chagossienne fait entendre de nombreuses voix différentes. Et il n'y en a pas qu'en Grande-Bretagne. Il y en a beaucoup ici et ils ont été soutenus. Ils ont tous reçu la citoyenneté britannique et le droit à la citoyenneté britannique, mais ils sont aussi à l'île Maurice et ailleurs.))

L'important est d'essayer de faire en sorte que s'ils veulent rentrer, il y ait des moyens de le faire. C'est la raison pour laquelle nous avons confié un fonds important au gouvernement mauricien, car nous ne pouvons pas dire aux Mauriciens ce qu'ils doivent faire et ce qui relève de leur territoire. Nous devons également trouver des moyens de soutenir les Mauriciens qui sont ici. Et c'est ce que nous essayons de faire », a dit Jonathan Powell, envoyé spécial du Royaume-Uni pour les îles Chagossiennes.

Les îles Chagos, qui évoquent des images de paradis avec leur végétation luxuriante et leurs longues plages de sable blanc, sont au cœur de ce que la Grande-Bretagne appelle le Territoire britannique de l'océan Indien depuis 1965.