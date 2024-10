France : le 19e sommet de la Francophonie s'ouvre à Paris

Le XIXe sommet de la Francophonie s'ouvre ce vendredi à Villers-Cotterêts et à Paris, les 4 et 5 octobre 2024.

Pendant deux jours, les locuteurs de la langue française se réuniront pour explorer divers domaines, y compris la politique, lors du 19e Sommet de la Francophonie. Cet événement rassemblera plusieurs chefs d'État et de gouvernement, et aura pour objectif principal de définir les orientations stratégiques de la Francophonie dans un cadre décennal. L'enjeu majeur est d'assurer le rayonnement de la langue française et de ses valeurs dans le monde, tout en abordant des questions politiques, économiques et culturelles au cœur des préoccupations des pays membres.

Le thème de cette édition du Sommet de la Francophonie, Créer, innover et entreprendre en français , met en lumière l'importance de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat, des valeurs essentielles pour les jeunes générations francophones. Parlé par 321 millions de personnes, le français, est la cinquième langue la plus parlée au monde.

Ce sommet de la Francophonie, qui se tient tous les deux ans, a déjà été organisé à deux reprises en France : la première édition en 1986 à Versailles et la quatrième en 1991 à Paris. Cette année, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) devrait accueillir officiellement deux nouveaux membres de plein droit : le Ghana et Chypre. Par ailleurs, l'Angola devrait également intégrer l'organisation, mais avec le statut d'observateur.