De graves inondations frappent Kiseljak, l'armée et les secours sont en alerte.

Des routes sont coupées et plusieurs communes sont privées d'électricité et de services Internet. Des disparitions ont été signalées, des volontaires et l'armée se mobilisent pour les recherches. Kiseljak a été particulièrement touchée, avec des maisons et des commerces inondés. Les vents forts ont également perturbé la circulation sur la côte Adriatique.