Sebastian Alvarez entre dans l'histoire en faisant du skysurf à Abu Dhabi

Alvarez a utilisé une planche de surf modifiée pour atterrir sur une vague de 2,3 mètres dans les installations de Surf Abu Dhabi. Cette première mondiale combine le skysurfing, le swooping et le surf, après plus de deux ans de préparation. En partenariat avec Experience Abu Dhabi, l'exploit d'Alvarez met en lumière la plus grande installation de vagues du monde, qui accueillera l'Abu Dhabi Longboard Classic et les futurs événements de la WSL.