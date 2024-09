Des groupes dissidents protestent contre le gouvernement iranien devant les Nations unies

Un groupe de personnes s'est rassemblé devant les Nations unies à New York mardi pour protester contre le gouvernement iranien, au premier jour des réunions de haut niveau et des discours de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies. Les manifestants ont montré des images du guide suprême iranien, Ali Khamenei, le représentant avec une tête de serpent et tenant des squelettes et des drones militaires. Le rassemblement était organisé par l'Organisation des communautés irano-américaines.