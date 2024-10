Afrique du Sud : la procédure de destitution de Ramaphosa bientôt relancée ?

La Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud a déclaré jeudi qu'elle entendrait le mois prochain une plainte déposée par deux partis d'opposition pour relancer la procédure de destitution contre le président Cyril Ramaphosa à la suite d'un scandale impliquant plus de 500 000 dollars en espèces qui ont été cachés dans un canapé dans son ranch et ensuite volés.

M. Ramaphosa a évité un vote de destitution en 2022 lorsque son parti, le Congrès national africain (ANC), a utilisé sa majorité au Parlement pour bloquer une motion, même après qu'un rapport indépendant a soulevé des questions sur sa conduite et recommandé qu'une enquête complète soit menée.

L'ANC a depuis été rejoint par neuf autres partis au sein d'une large coalition pour gouverner l'Afrique du Sud, ce qui a calmé certaines des critiques formulées à l'encontre de M. Ramaphosa au sujet du scandale.

Cependant, deux partis qui ne font pas partie du gouvernement d'unité, les Combattants pour la liberté économique, un parti d'extrême gauche, et le Mouvement pour la transformation de l'Afrique, ont déposé des documents auprès de la plus haute juridiction du pays, arguant que le Parlement n'avait pas correctement rempli son rôle constitutionnel qui consiste à demander des comptes au président.

Le scandale a éclaté en juin 2022 et a constitué une menace pour le leadership de M. Ramaphosa. Il a été révélé qu'au moins 580 000 dollars en billets de banque américains, cachés dans un canapé de sa ferme de Phala Phala, avaient été volés plus de deux ans auparavant et gardés secrets.

M. Ramaphosa a été accusé par les partis d'opposition de fraude fiscale, de blanchiment d'argent et d'infraction à la législation sur les devises étrangères. Il a nié toute malversation et a déclaré que l'argent provenait de la vente légitime d'animaux dans le ranch, sans toutefois expliquer pourquoi il avait été caché dans des meubles.

Il a également été interrogé sur la question de savoir si le vol avait été correctement signalé à la police. M. Ramaphosa a déclaré qu'il avait signalé le vol au chef de son service de sécurité, mais il a été accusé d'avoir tenté de dissimuler le vol et l'existence de l'argent.

M. Ramaphosa a été blanchi par la banque de réserve et un organisme public de surveillance, décisions que certains partis d'opposition ont également remises en question.

M. Ramaphosa, 71 ans, a été réélu pour un second mandat en juin, mais seulement avec l'aide des députés de l'opposition, l'ANC ayant perdu sa majorité parlementaire pour la première fois depuis que l'Afrique du Sud est devenue une démocratie en 1994, à la fin de l'apartheid.