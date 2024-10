L’ONU et l’Union Africaine renforcent leur coopération stratégique

La coopération entre les Nations Unies et l'Union africaine (UA) se renforce pour faire face aux défis contemporains du continent.

Lors d'un briefing au Conseil de sécurité mercredi, Parfait Onanga-Anyanga, Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU auprès de l'UA, a souligné l'importance de ce partenariat stratégique. Il a déclaré : « Le partenariat entre les Nations unies et l'Union africaine puise son dynamisme dans un engagement partagé et durable en faveur du multilatéralisme. » Cette déclaration met en évidence l'interdépendance croissante entre les deux organisations dans la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique.

Onanga-Anyanga a également noté que plusieurs pays africains continuent de faire face à des défis importants pour atteindre une paix durable, une sécurité et un développement soutenu. La Corne de l'Afrique, par exemple, est confrontée à des conflits déstabilisants alimentés par l'instabilité politique, les différends territoriaux et une situation humanitaire préoccupante. La collaboration entre l'UA, l'IGAD et l'ONU est essentielle pour répondre à ces défis.

Des questions cruciales ont été abordées lors de cette session, notamment la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Fatima Kyari Mohammed, Observatrice permanente de l'Union africaine auprès des Nations Unies, a rappelé les attentes de l'Union africaine concernant cette réforme. Elle a affirmé : « L'Union africaine s'attend à des mesures pratiques, y compris l'ouverture de négociations intergouvernementales sur la base de textes pour donner la priorité à l'Afrique dans la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. » Cela souligne la nécessité d'une voix africaine plus forte dans la prise de décisions internationales.

En outre, la question des changements climatiques a été mise en avant comme un enjeu majeur qui impacte la paix et la stabilité sur le continent. Michael Imran Kanu, Représentant permanent de la Sierra Leone auprès des Nations Unies, a insisté sur la nécessité de renforcer la résilience et la prévention.

« Nous devons nous concentrer sur la prévention et le renforcement de la résilience. Cela implique des efforts accrus en faveur du développement durable, ainsi qu'une action multipartite collaborative et inclusive, y compris avec des organisations dirigées par des femmes et des jeunes. Les actions d'atténuation, de financement et de résilience liées à l'adaptation au climat et sensibles aux conflits peuvent constituer un levier important pour la consolidation de la paix. Nous nous félicitons donc de l'approfondissement du partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies sur le climat, la paix et la sécurité. » a-t-il précisé.

Cette déclaration souligne l'importance d'une collaboration renforcée entre l'ONU et l'Union africaine pour relever les défis environnementaux et promouvoir une paix durable sur le continent africain. Le partenariat s'avère donc essentiel pour répondre efficacement aux enjeux actuels en Afrique, en mettant l'accent sur la nécessité d'une action collective et coordonnée pour bâtir un avenir meilleur pour tous.