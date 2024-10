Fondateur du Wu-Tang Clan, RZA se lance dans la musique classique

RZA, le fondateur du Wu-Tang Clan, passe du rap à la musique classique. Pour son nouvel album, la légende du hip hop se lance dans une nouvelle aventure musicale. Il conçoit un ballet et un album de musique classique étonnamment traditionnelle intitulé « A Ballet Through Mud », un ballet à travers la boue.

« En vieillissant, en tant qu'artiste, mes limites deviennent plus artistiques que confinées dans une boîte. Et je me suis dit : « C'est ce que je dois faire. Je vais devenir danseur. Mais cette fois, ce ne sera pas avec des platines. Ce sera avec l'orchestre. C'est comme pour ce concert. Je me suis dit : « D'accord, je vais faire ça. Mais je voulais faire une version courte parce que je veux essayer mon ballet. Tony a dit d'accord. Ça peut marcher. J'ai donc dit : « J'ai besoin de danseurs, j'ai besoin d'une chorale. J'ai besoin d'une chorale. J'ai besoin de tout ça. Et nous avons réussi. Nous avons obtenu tous les éléments dont nous avions besoin », a expliqué RZA.

C’est en se replongeant dans ses carnets de notes pendant la pandémie que RZA, né Robert Diggs a mis la main sur d’anciens textes et idées de films.

En parcourant les livres, il a remarqué une série de raps narratifs. Il a alors commencé à pianoter sur son clavier, et à créer des mélodies qui correspondaient aux émotions de l'une de ses comptines.

« La première intention est que quelqu'un l'écoute, traverse l'histoire qu'elle lui raconte dans son propre esprit et l'apprécie. C'est la première chose. C'est un cadeau. Je l'ai créé. Je pense que d'autres personnes devraient jouer avec. J'adorerais qu'un lycée s'en empare, la joue, la danse et la partage. Ce serait formidable. J'aimerais qu'elle soit jouée dans les lycées ou par les étudiants de première année à l'université, ou dans des endroits où les jeunes peuvent l'exprimer et la ressentir. », a ajouté l'artiste.

Après avoir regardé un documentaire sur Alvin Ailey lors d'un vol, il a cherché des danseurs pour visualiser le récit imaginé, et a finalement collaboré avec l'Orchestre symphonique du Colorado pour deux représentations en février 2023.