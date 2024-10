USA : l’acteur John Amos s’est éteint à l’âge de 84 ans

Acteur de séries et de films à succès, John Amos totalise plus de cinq décennies de carrière. Il est décédé à l’âge de 84 ans, de causes naturelles.

Connu pour son rôle dans la sitcom à succès des années 1970 "Good Times", John Amos s’est éteint à l’âge de 84 ans. L’acteur américain originaire du New Jersey totalise plus de cinq décennies de carrière à la télévision et au cinéma.

En 1977, John Amos a ensuite été vue dans la mini-série Racines. Interprétant la version plus âgée de Kunta Kinte, il a obtenu une nomination aux Emmy Awards.

Au cinéma, John Amos a été aperçu aux côtés de Bill Cosby et Sidney Poitier dans “Let’s Do It Again” et d’Eddy Murphy dans la saga “Un Prince à New York”.

John Amos s’est éteint le 21 août dernier, de causes naturelles. L’annonce de sa disparition a été faite ce mardi par son fils, à travers un communiqué.

“C'est avec une sincère tristesse que je vous annonce que mon père n’est plus de ce monde (...) C'était un homme au grand cœur et il était aimé dans le monde entier. De nombreux fans le considèrent comme leur père à la télévision. Il a vécu une belle vie. Son héritage perdurera à travers ses œuvres exceptionnelles à la télévision et au cinéma”, a-t-il déclaré.

Depuis l’annonce de sa disparition, plusieurs personnalités lui ont rendu hommage sur la toile