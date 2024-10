RDC : la danse, une arme de paix au cœur du Kivu

Au cœur du Kivu, déchiré par des conflits armés incessants, un groupe d'enfants âgés de 6 à 18 ans utilise la danse comme un cri de paix et un refuge contre la violence.

"Invisibles Kids Academy" est bien plus qu'un simple groupe de danse. C'est un havre de paix pour les enfants orphelins, délaissés ou issus de la rue, qui ont été traumatisés par la guerre.

"Avec tout ce qui se passe, la guerre, les conflits, les femmes violées, les enfants qui perdent leurs familles... La danse est la seule thérapie que nous pouvons offrir en tant qu'artistes", explique Bush Séba, l'initiateur du projet. "Quand ils dansent, ils oublient, ils ignorent tout ce qui se passe et ils ont l'opportunité de s'exprimer. La danse devient alors une thérapie pour leurs carrières et leurs vies personnelles."

Innocent, Nyarubare, 10 ans, a perdu son père lors des combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Sa douleur, comme celle de ses camarades, se transforme en énergie sur scène. Chaque mouvement est un cri de paix, un appel à l'unité et à la compréhension. "Lorsque mon père est mort et que ma mère n'avait pas de travail, elle n'a pas pu subvenir à nos besoins. Au lieu d'aller vivre dans la rue, j'ai décidé de venir ici car j'ai vu d'autres amis vivre ici", confie Innocent.

RDC, nord-Kivu RDC, nord-Kivu

"Invisibles Kids Academy" offre un refuge, une chance de s'exprimer, mais les moyens financiers manquent. Des opérateurs culturels lancent un appel aux autorités pour soutenir ce projet qui incarne l'espoir et la résilience. "Quand ils dansent, je sens qu'il y a un message. Ils véhiculent un message de paix que le gouvernement ne veut peut-être pas voir. C'est dommage de voir que ces enfants exploitent leurs forces pour véhiculer un message de paix, mais le gouvernement ne dit rien", regrette Hassan Kibabe, opérateur culturel.

Nés dans un environnement marqué par la violence, ces enfants transforment leur douleur en art. Leur danse, vibrante et énergique, est un cri de paix, un appel à l'unité et à la compréhension.

“Invisibles Kids Academy”, incarne l'espoir et la résilience, démontrant que même dans les situations les plus difficiles, l'art peut servir de pont vers un avenir meilleur. Leur message est simple, mais puissant : la paix est possible, même dans les endroits les plus déchirés par la guerre.

Dans la province du Nord-Kivu, des milliers d'enfants ont été forcés de fuir leurs foyers en raison des violents affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, selon plusieurs rapports d'experts des Nations Unies, ce que Kigali a toujours démenti.

L'histoire d' "Invisibles Kids Academy" est un témoignage poignant de la puissance de l'art et de la résilience de l'esprit humain. Elle nous rappelle que même au milieu de la violence et du désespoir, il y a toujours de l'espoir, et que la paix peut être trouvée dans les endroits les plus inattendus.