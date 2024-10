Pakistan : plus de 250 artistes au Festival des cultures du monde

Karachi, plus grande ville du sud du Pakistan accueille jusqu'au 30 octobre, le festival international de la culture. L'événement proposera plus de 100 spectacles culturels et rassemblera plus de 250 artistes.

L’événement rayonnant de richesse culturelle attire des festivaliers et des artistes du monde entier. Lors de la soirée d'ouverture, les musiciens pakistanais Mumtaz Sabzal et Farhan Rais ont captivé la foule.

« Ce sont deux légendes. Le spectacle d'ouverture du Pakistan a été captivant. Nous nous attendons à du grand spectacle », a déclaré Zabad Anwar, une spectatrice ayant assisté à la première soirée du festival.

Pour cette première édition, le festival proposera plus de 100 spectacles culturels, dont du théâtre, de la musique et de la danse, ainsi que des expositions d'art.

Il comprendra également du Qawwali, de la danse classique, des performances d'Akhtar Chanal, Wahab Bugti, Mai Dhai, de l'instrumentiste Abdullah, de Faqeer Zulfiqar et d'instruments traditionnels comme le Sarangi et la flûte.

La célébration allant bien au-delà des frontières rassemblera également plus de 250 artistes de 40 pays, dont l'Afrique du Sud, l'Azerbaïdjan, le Népal et le Rwanda et le Pakistan.

« Au milieu des troubles et de la violence dans le monde, des événements comme celui-ci favorisent l'unité et créent une image positive, soulignant l'importance des festivals culturels », a déclaré l'auteur pakistanais Peerzada Salman.