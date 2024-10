Haïti : l'ONU prolonge le mandat de la mission menée par le Kenya

Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité pour prolonger le mandat de la mission multinationale dirigée par le Kenya visant à lutter contre la violence des gangs en Haïti.

Sur le terrain, les premiers résultats restent mitigés, mais pour l'ambassadeur haïtien aux Nations unies, la dissolution de cette force pourrait compromettre les chances de sortir de cette impasse. Pour les autorités kényanes, sans transformation, c'est-à-dire sans augmentation des effectifs et sans fourniture de matériel militaire de haute qualité, ces policiers risquent d'être moins efficaces dans leur mission.

Il est clair que la mission, dans son état actuel, se heurte encore à de sérieuses limites. L'appui financier et matériel dont la MSS a grandement besoin reste insuffisant. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que la mission doit être renforcée pour être pleinement opérationnelle, et dans ce contexte, la transformation de la MSS en une opération de maintien de la paix des Nations Unies apparaît non seulement nécessaire mais urgente a lancé Antonio Rodrigue, l'ambassadeur haïtien aux Nations unies.

La transformation de la force multinationale en cette nouvelle mission de paix des Nations unies devrait bénéficier de plus de moyens. Son budget est estimé à 600 millions de dollars par an. En revanche, les opérations de maintien de la paix sont financées par un budget spécial de l'ONU.