Haïti : la crise alimentaire atteint des niveaux inquiétants

Selon un nouveau rapport publié lundi, quelque 6 000 personnes meurent de faim en Haïti, près de la moitié de la population étant en situation de crise, alors que la violence des gangs étouffe la vie dans la capitale, Port-au-Prince, et au-delà.

La famille de Jean Yonel et Hyacinthe Monime, ainsi que leurs sept enfants, ont à peine de quoi faire un repas par jour, qui se compose généralement de riz ou de pâtes.

Jean Yonel a fui sa maison avec sa famille après que des gangs aient fait irruption dans leur quartier.

« La nourriture qui ne nourrirait normalement qu'une seule personne doit nourrir dix personnes. Nous recevons juste assez de nourriture pour ne pas mourir », a déclaré Yonel.

Yonel travaillait comme maçon, mais comme les emplois dans le secteur de la construction se tarissent, il est maintenant obligé de chercher du bois pour faire du charbon. Sa femme vend des vêtements d'occasion.

Les jours où ils n'ont pas les moyens d'offrir un repas correct à leurs enfants, elle mélange de la farine avec des épinards pour éviter que leurs estomacs ne gargouillent.

Malgré l'arrivée de près de 500 policiers en Haïti au cours des derniers mois pour renforcer la police nationale et lutter contre les gangs, la majeure partie de la capitale du pays reste dangereuse.

Les rues sont jonchées de détritus et des barricades de véhicules incendiés, vestiges des dernières activités des gangs.

D'avril à juin, au moins 1 379 personnes ont été tuées ou blessées, et 428 autres ont été enlevées. En outre, la violence des gangs a fait plus de 700 000 sans-abris ces dernières années.

Selon le rapport IPC (Integrated Food Security Phase Classification) publié lundi, Haïti est confronté aux niveaux d'insécurité alimentaire les plus élevés jamais enregistrés.

Après des années de détérioration, 5,4 millions de personnes (48 % de la population analysée) ont un besoin urgent d'assistance, dont 2 millions sont en situation d'urgence, ce qui représente une augmentation de 42 % depuis l'analyse de l'année dernière (août 2023), soit 600 000 personnes supplémentaires, selon le rapport.

Si la faim est en grande partie directement liée à la violence des gangs, l'inflation à deux chiffres a également limité ce que de nombreux Haïtiens peuvent se permettre d'acheter, la nourriture représentant désormais 70 % des dépenses totales des ménages.

Le coût d'un panier alimentaire a augmenté de plus de 11 % au cours de l'année écoulée, l'inflation ayant atteint 30 % en juillet.

Les quelques abris de la ville sont surpeuplés de familles qui ont été forcées de quitter leurs maisons dans des zones où il y a eu des tirs nourris alors que les gangs se disputaient le territoire.

Les 6 000 personnes déplacées dans les abris dépendent entièrement de la nourriture donnée par le Programme alimentaire mondial et d'autres ONG et sont confrontées à un niveau catastrophique d'insécurité alimentaire (phase 5 de l'IPC). C'est la première fois depuis septembre 2022 et seulement la deuxième fois dans l'histoire de la région.

« Nous voyons donc de très nombreuses personnes qui vivent dans des sites pour personnes déplacées dans la capitale et qui sont dans une situation considérée comme la plus grave en termes d'insécurité alimentaire », a déclaré Tanya Birkbeck, porte-parole du PAM en Haïti.

Le rapport indique que les agences alimentaires humanitaires et les ONG en Haïti manquent de 230 millions de dollars pour mettre en œuvre des programmes jusqu'à la fin de l'année, alors que les familles déplacées par la flambée de violence de cette année sont en première ligne face à l'aggravation de la faim.

Selon le rapport, les dernières données montrent que le nombre de personnes confrontées à la faim aiguë a maintenant atteint la moitié de la population d'Haïti, avec le taux le plus élevé jamais enregistré de niveaux d'urgence de la faim en Haïti.