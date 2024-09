Afrique du Sud : le bilan de la fusillade de Lusikisiki grimpe à 18 morts

Une nouvelle personne est décédée à la suite des fusillades perpétrées dans deux maisons situées dans la même rue d'un village sud-africain au cours du week-end, ce qui porte le bilan à 18 morts, ont annoncé les autorités lundi.

La police est toujours à la recherche des assaillants qui ont ouvert le feu samedi sur des personnes qui s'étaient apparemment réunies pour un événement familial dans le village de Lusikisiki, dans la province du Cap-Oriental.

Les fusillades, qui ont eu lieu dans deux maisons distinctes de la même rue, ont alimenté l'indignation suscitée par la récente vague de fusillades de masse dans le pays.

Le motif des meurtres reste inconnu et la police a déclaré lundi que l'enquête se poursuivait et qu'aucune arrestation n'avait eu lieu.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné les meurtres et a promis que le gouvernement déploierait toutes les ressources nécessaires à l'enquête. Il a déclaré lundi que 38 personnes avaient été tuées dans des fusillades de masse au cours des deux dernières années et que 25 suspects avaient été arrêtés.

"Je suis profondément désolé pour toutes les familles et tous les membres de la communauté touchée par cette attaque et, au nom de tous les Sud-Africains, je vous présente mes plus sincères condoléances", a-t-il déclaré. "Si nous sommes unis dans la douleur, nous sommes également unis dans l'indignation et la condamnation de cette agression criminelle excessive qui ne restera pas impunie", a-t-il ajouté.

Cette fusillade fait suite à une tuerie de masse perpétrée dans la province du KwaZulu-Natal en avril 2023. Dix membres d'une même famille, dont sept femmes et un garçon de 13 ans, ont été tués à leur domicile.

Seize personnes ont été tuées par balle dans un bar du township de Soweto à Johannesburg en 2022. Il s'agit de la pire fusillade de masse en Afrique du Sud depuis des décennies, avant les dernières tueries de Lusikisiki.

L'Afrique du Sud a l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde. Elle a enregistré 12 734 homicides au cours des six premiers mois de cette année, selon la police.