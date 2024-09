Norvège : un Allemand arrêté pour incitation aux crimes au Cameroun

La police norvégienne a annoncé mercredi qu'elle avait arrêté un ressortissant allemand d'origine camerounaise pour incitation présumée à commettre des crimes contre l'humanité au Cameroun. C'est la première fois que la Norvège engage des poursuites judiciaires pour de tels crimes.

L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, vit en Norvège mais n'a pas été nommé. Il a été placé en détention parce que le service national d'enquête criminelle, connu en Norvège sous le nom de KRIPOS, a déclaré qu'il pensait qu'il "jouait un rôle central dans un conflit armé en cours au Cameroun".

Anette Berger, la procureure chargée de l'affaire, a déclaré : "Nous en sommes au début de l'enquête et il reste encore plusieurs étapes à franchir". KRIPOS demandera sa garde à vue au tribunal de district d'Oslo "en raison du risque de falsification des preuves".

Au cours des sept dernières années, un conflit armé prolongé, connu sous le nom de crise anglophone, a dévasté les communautés des deux régions anglophones du pays d'Afrique de l'Ouest - officiellement appelées Nord-Ouest et Sud-Ouest - en raison des affrontements entre les séparatistes armés et les forces gouvernementales.

À la suite de la répression de manifestations pacifiques en 2016, des groupes rebelles armés se sont mobilisés et ont promis de lutter pour l'indépendance des régions anglophones, qu'ils appellent Ambazonie.

Le conflit avec l'armée camerounaise qui s'en est suivi a tué plus de 6 000 personnes et en a déplacé plus de 760 000 autres, selon l'International Crisis Group. Les groupes rebelles, ainsi que l'armée et la police, ont été accusés de commettre des abus et des crimes contre les civils.