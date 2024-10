Le Nobel de la Paix décerné à l'organisation japonaise Nihon Hidankyo

Le prix Nobel de la paix a été décerné vendredi à Nihon Hidankyo, pour son activisme contre les armes nucléaires. Il s'agit d'une organisation japonaise de survivants des bombes atomiques lancées par les États-Unis sur Hiroshima et de Nagasaki en 1945.

Joergen Watne Frydnes, président du comité Nobel norvégien, en a fait l'annonce vendredi à Oslo.

Il a déclaré que le prix était décerné à l'organisation « pour ses efforts en faveur d'un monde exempt d'armes nucléaires et pour avoir démontré, par des témoignages, que les armes nucléaires ne doivent plus jamais être utilisées ».

Les efforts visant à éradiquer les armes nucléaires ont déjà été récompensés par le passé par le comité Nobel.

La Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires a remporté le prix de la paix en 2017 et, en 1995, Joseph Rotblat et les Conférences Pugwash sur la science et les affaires mondiales ont été récompensés pour « leurs efforts visant à diminuer le rôle joué par les armes nucléaires dans la politique internationale et, à plus long terme, à éliminer ces armes ».

Cette année, le prix a été décerné dans un contexte de conflits dévastateurs qui font rage dans le monde, notamment au Moyen-Orient, en Ukraine et au Soudan.