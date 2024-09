Burundi : la prévention contre le Mpox se met en place dans les écoles

Deuxième pays le plus touché par l'épidémie de la variole du singe après la République démocratique du Congo, le Burundi comptabilise 1489 cas suspects.

Selon un responsable du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef), l'augmentation du nombre de cas de variole dans le pays est inquiétant, particulièrement parmi les enfants de moins de 5 ans. Ces derniers représentant 30% des cas signalés.

En plein période de rentrée scolaire, les directeurs prennent des mesures pour prévenir la propagation du virus, comme à l’Ecole Fondamentale "Les petits trésors’’ de Gihosha, au nord de Bujumbura où des séances de sensibilisation sont organisées chaque matin, avant le début des leçons.

« Je leur ai interdit de se saluer par la main, de s’embrasser. Quand ils se mettent en ligne devant le drapeau, ils doivent faire de la distance pour éviter de toucher son ami. Et puis, ils doivent se laver les mains » , a expliqué Evariste Sindayihebura, directeur de l’Ecofo ‘’Les petits trésors’’.

Ce responsable scolaire affirme que cette maladie fait peur aux enfants : « On nous a montré des photos des personnes qui sont déjà atteintes de la maladie quand vous montrez cela aux enfants, ils disent ooooh c’est très dangereux », a ajouté le directeur.

Paul Ngwakum, conseiller régional à la santé pour l'Unicef pour l'Afrique de l'Est et australe, a déclaré : "les enfants du Burundi sont les premiers touchés par l'épidémie, avec des taux d'infection alarmants et de graves effets sanitaires". Il a ajouté que la situation est d'autant plus grave que beaucoup d'enfants de la région avaient déjà un système immunitaire affaibli et souffrent d'autres pathologies comme le sida, la pneumonie, ou encore la malaria.

La zone géographique où s'est répandue le virus reste de taille limitée selon le responsable de l'Unicef. Cette information permet d'envisager que le virus soit contenue si les autorités sanitaires agissent rapidement.

Un appel urgent a été lancé par l'Unicef pour récolter 59 millions de dollars (52,8 millions d'euros) qui serviront à intensifier la réponse sanitaire dans six pays africains, dont le Burundi.

La variole du singe a été déclarée officiellement au Burundi, le 25 juillet 2024. Depuis lors, le ministère de la santé publique et de la lutte contre le Sida indique que 29 districts sanitaires sur 49 ont déjà été affectés.

Au total, 25.093 cas présumés de mpox et 723 décès avaient été signalés à travers le continent africain entre janvier et le 8 septembre, selon l'OMS.

La RDC, épicentre de l'épidémie, rassemble à elle seule 21.835 de ces cas et 717 des décès liés au mpox. Le Burundi ne compte aucun décès pour le moment.

Un reportage de Rénovat Ndabashinze et Francine Sinarinzi