Mpox : Gavi achètera 500 000 vaccins pour l'Afrique

L'alliance mondiale pour les vaccins Gavi achètera 500 000 doses de vaccin contre la variole pour lutter contre les épidémies de cette maladie dans les pays africains, a déclaré l'organisation mercredi.

Les doses de vaccin - fabriquées par la société danoise Bavarian Nordic - seront disponibles cette année, a indiqué Gavi, sans donner de dates précises.

Gavi a précisé que l'ensemble des coûts, y compris le transport, la livraison et l'administration des doses, soit 50 millions de dollars, seraient couverts par le Fonds de première réponse du groupe, un nouveau mécanisme financier créé en juin 2024.

Depuis le début de l'année, plus de 25 000 cas de variole ont été confirmés et 723 décès y ont été associés, la grande majorité au Congo, et l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'il s'agissait d'une urgence sanitaire mondiale.

Jusqu'à présent, la RDC, épicentre de l'urgence sanitaire mondiale, n'a reçu que 250 000 doses de vaccin, données par l'Union européenne et les États-Unis. Ces 250 000 doses ne représentent qu'une fraction des 3 millions de doses nécessaires, selon les autorités, pour mettre fin à l'épidémie de variole dans le pays.

Les pays de l'Union européenne se sont engagés à faire don de plus de 500 000 autres doses, mais le calendrier de leur livraison n'a pas été précisé.

La RDC a délivré une autorisation d'urgence pour le vaccin, qui a déjà été utilisé en Europe et aux États-Unis pour les adultes. Les adultes de l'Équateur, du Sud-Kivu et du Sankuru, les trois provinces les plus touchées, seront vaccinés en premier, à partir du 2 octobre, a déclaré à l'Associated Press Cris Kacita Osako, coordinateur du Comité congolais de lutte contre la variole du singe. Pour l'instant, le déploiement sera réservé aux adultes, les groupes ciblés en priorité étant ceux qui ont été en contact étroit avec des personnes infectées et les travailleurs du sexe.

L'annonce de Gavi intervient quelques jours après que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré avoir accordé sa première autorisation pour l'utilisation d'un vaccin contre la variole chez les adultes, qualifiant cette décision d'étape importante dans la lutte contre la maladie en Afrique. Cette autorisation a permis à des donateurs tels que Gavi et l'UNICEF d'acheter le vaccin. Mais les stocks sont limités car il n'y a qu'un seul fabricant.

"Cette première (autorisation) d'un vaccin contre le mpox est une étape importante dans notre lutte contre la maladie, à la fois dans le contexte des flambées actuelles en Afrique et à l'avenir", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La semaine dernière, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies et l'Organisation mondiale de la santé ont lancé un plan d'action à l'échelle du continent pour lutter contre l'épidémie de variole, trois semaines après que l'OMS a déclaré que les épidémies dans 12 pays africains constituaient une situation d'urgence mondiale.