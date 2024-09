Soudan : l'ONU s'inquiète de nouveaux combats à El Fasher

Le Secrétaire général de l'ONU est alarmé par les informations faisant état d'une attaque de grande envergure contre la ville d'El Fasher, au Darfour (Soudan), par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), a déclaré samedi son porte-parole, Stéphane Dujarric.

Le chef de l'ONU, António Guterres, a appelé le lieutenant-général Mohamed Hamdan « Hemedti » Dagalo à agir de manière responsable et à ordonner immédiatement l'arrêt de l'attaque des Forces de soutien rapide (FSR), a indiqué M. Dujarric dans un communiqué.

Appel à la cessation des hostilités

« Il est inadmissible que les parties belligérantes aient ignoré à plusieurs reprises les appels à la cessation des hostilités », a-t-il déclaré. « Toute nouvelle escalade menacera également de propager le conflit le long des lignes intercommunautaires dans tout le Darfour ».

Le Soudan est en proie à un conflit entre les paramilitaires des FSR et les forces armées soudanaises depuis avril 2023. La guerre a déplacé des millions de personnes et laissé certaines régions du pays en proie à la famine et à une grave pénurie d'aide vitale.

« Le Secrétaire général souligne qu'un cessez-le-feu n'est pas seulement nécessaire, mais un impératif urgent, tant à El Fasher que dans toutes les autres zones de conflit au Soudan », a affirmé le porte-parole de l'ONU.

« La situation humanitaire dans cette zone est déjà catastrophique, avec des centaines de milliers de personnes dans le besoin », a-t-il poursuivi.

Les parties au conflit ont des obligations claires en vertu du droit international humanitaire de protéger les civils, et les attaques ne doivent pas être dirigées contre eux ou contre les infrastructures civiles, et il faut constamment veiller à les épargner, a-t-il ajouté.

« Le Secrétaire général rappelle que son Envoyé spécial, Ramtane Lamamra, poursuit ses efforts pour faire avancer la paix », a signalé M. Dujarric. « Il est prêt à soutenir les efforts sincères visant à mettre fin à la violence et à progresser vers la paix ».

Il a ajouté que les organisations humanitaires étaient également prêtes à accroître rapidement leur aide à El Fasher et dans d'autres régions du Soudan où des besoins se font sentir.