L'ONU plaide pour un soutien à l'action humanitaire au Soudan

En marge des assises de l'Assemblée générale de l'ONU, à New York, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, l'Union européenne ont organisé mercredi une réunion ministérielle pour une réponse humanitaire au Soudan.

Joyce Msuya, secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires et à la coordinatrice des secours d'urgence par intérim, a réaffirmé que « nous avons besoin d'une action diplomatique concertée pour que l'accès humanitaire change, pour que l'aide soit acheminée de manière sûre, rationnelle et rapide par tous les itinéraires possibles, qu'ils soient transfrontaliers ou non, et pour faciliter le travail quotidien des organisations humanitaires sur le terrain, qui permet de sauver des vies ».

Mme Msuya a également exhorté les États membres à soutenir les efforts visant à « augmenter le volume de l'aide passant par le point de passage et à prolonger cette ligne de vie au-delà de la période initiale de trois mois, sans imposer de nouveaux processus susceptibles de retarder davantage les opérations ».

« Nous avons besoin de voir des améliorations très significatives dans notre capacité à transporter des fournitures et du personnel, le long des routes qui traversent les lignes de conflit », a-t-elle ajouté.

Le manque de financement continue également de saper les efforts de réponse, à l'intérieur du Soudan et dans les pays voisins.

La première responsable de l'aide humanitaire des Nations unies a également annoncé une allocation de 25 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations unies pour lutter contre la propagation de la famine et de l'insécurité alimentaire aiguë au Soudan. Cette somme viendra compléter l'allocation en cours au niveau national du Fonds humanitaire pour le Soudan, a-t-elle expliqué.

Pour sa part, l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a souligné la nécessité pour les parties belligérantes d'accepter des pauses humanitaires à El Fasher, Khartoum et dans d'autres zones très vulnérables afin de permettre l'acheminement de l'aide et la fuite des civils.

Elle a déclaré : « RSF doit immédiatement mettre fin à son assaut meurtrier sur El Fasher ».

« Mais les deux parties sont responsables. Les deux parties doivent éliminer les obstacles à l'accès humanitaire le long de toutes les routes. Cela inclut l'ouverture permanente du point de passage d'Adre et la garantie de la protection et de la sécurité des courageux travailleurs humanitaires », a ajouté l'ambassadrice Thomas-Greenfield.

L'ambassadrice américaine a également annoncé que son pays contribuait à hauteur de 424 millions de dollars supplémentaires à la réponse humanitaire d'urgence au Soudan et dans les pays voisins. Ce financement fait partie des 2 milliards de dollars versés par les États-Unis depuis le début du conflit.

Minata Samate Cessouma, haut fonctionnaire de l'Union africaine, a lancé un appel aux parties soudanaises : « Il n'y a pas de vainqueur dans cette guerre ».

Elle a déclaré : « Les premières victimes sont les femmes et les enfants, et il faut mettre un terme à cette situation. Les parties doivent s'asseoir à la table des négociations pour trouver une solution. Les hostilités doivent cesser, et surtout, le droit international, le droit humanitaire, le droit des droits de l'homme doivent être respectés, et l'accès aux victimes, principalement les femmes et les enfants, doit être assuré. »

Le représentant de l'Union africaine a réaffirmé qu'"il ne peut y avoir de solutions militaires. Des négociations doivent être entreprises.

Le Haut Commissaire pour les réfugiés, Filippo Grandi, a également pris la parole lors de la réunion. Il s'est rendu dans le pays à deux reprises cette année.

Il a déclaré : « Les personnes déplacées à l'intérieur du Soudan, dont on ne s'occupe pas, que l'on n'atteint pas, deviendront des réfugiés, et plus de deux millions d'entre elles sont déjà passées dans les pays voisins, comme nous l'avons entendu, l'Egypte, le Tchad, le Sud-Soudan, l'Éthiopie, la République Centrafricaine, des pays confrontés à leurs propres situations d'instabilité, de fragilité et à d'autres défis ».

« Nous devons les soutenir, et bien plus encore. Sans votre soutien. Cette liste de pays continuera de s'allonger », a conclu le Haut Commissaire.

Près de dix-huit mois après le début du conflit, le Soudan connaît une crise humanitaire aux proportions dévastatrices. La moitié de la population a désormais besoin d'une aide humanitaire et plus de 10 millions de personnes ont été déplacées, soit à l'intérieur du pays, soit dans les pays voisins. Une crise de la faim sans précédent s'est installée, avec près de 26 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë et des conditions de famine confirmées dans le nord du Darfour.

Le conflit a causé d'immenses dommages aux civils, avec des préoccupations concernant les femmes et les filles et des rapports généralisés de violence sexuelle liée au conflit, ainsi que des violations plus larges du droit humanitaire international et des droits de l'homme. Les services essentiels ont été gravement perturbés, tout comme les moyens de subsistance de millions de personnes.

L'événement est intitulé « Le coût de l'inaction : soutien urgent et collectif pour intensifier la réponse humanitaire au Soudan et dans la région ».