Portugal : 180 000 motards à Fatima pour la bénédiction des casques

Près de 180 000 motards se sont rassemblés dimanche au Portugal pour faire bénir leurs casques, au sanctuaire de Fátima.

Organisé par Blessing of Helmets Association et des clubs de motards nationaux et internationaux, ce pèlerinage annuel de bénédiction des casques est devenu l'un des grands événements de ces dernières années, et celui de cette année est le plus grand jamais organisé.

Pour Margarida Marques, « venir ici, c'est comme un salut pour trouver la force d'affronter les problèmes de la vie. Et ici, c'est comme un refuge ».

« C'est une autre bénédiction des casques, pour que nous puissions nous reposer sur la route, et être bénis pour une autre année », a déclaré un autre motard.

Sous le slogan « Nous sommes façonnés et guidés par ce que nous aimons », le pèlerinage a débuté par un défilé de motards portant la statue de Notre-Dame de Fátima à côté de la Basilique de la Sainte Trinité.

Ensuite, une messe a eu lieu au cours de laquelle les casques ont été bénis.

Selon les autorités nationales, 8 938 accidents impliquant des motos se sont produits en 2023 au Portugal. 124 personnes ont été tuées et 766 grièvement blessées.