Tunisie : le pèlerinage juif à Djerba limité pour des raisons de sécurité

Les Tunisiens juifs qui organisent un pèlerinage annuel dans l'une des plus anciennes synagogues du monde prévoient de réduire l'événement le mois prochain, invoquant des problèmes de sécurité moins d'un an après qu'une fusillade meurtrière a ébranlé leur communauté.

Des milliers de personnes se rendent régulièrement à Djerba, l'île d'Afrique du Nord où résident la plupart des 1 500 Juifs restants en Tunisie, pour célébrer la fête juive Lag B'Omer. Mais cette année, la communauté a décidé de les limiter à la synagogue El-Ghriba, vieille de 26 siècles, au lieu des événements traditionnellement organisés dans toute l'île.

"Ceux qui viennent nous rendre visite sont les bienvenus et ils peuvent organiser des rituels religieux, allumer une bougie, à l'intérieur de la synagogue", a déclaré Perez Trabelsi, le chef de la communauté juive de l'île, à l'Associated Press.

Cette décision intervient plus de six mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, qui a entraîné des répercussions dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, provoquant des manifestations de masse dans les rues, du Maroc à l'Irak. En Tunisie, la plupart des manifestations ont été pacifiques, mais en octobre, des manifestants ont profané une synagogue à Al-Hammah, sur le continent.

La limitation du pèlerinage de Lag B'Omer est un coup dur pour l'industrie touristique de Djerba, qui avait accueilli plus de 7 000 personnes pendant les trois jours de l'événement l'année dernière. Quelques jours après la fin du pèlerinage, un garde national de 30 ans a tué cinq personnes à la synagogue d'El-Ghriba, semant la panique parmi la population et les visiteurs.

La fusillade et la guerre entre Israël et le Hamas sont des sujets politiquement sensibles dans ce pays d'Afrique du Nord. M. Trabelsi a attribué la décision de limiter les festivités de Lag B'Omer de cette année aux problèmes de sécurité liés à la fusillade, et non à la guerre. Il a déclaré que la communauté ne se sentait pas menacée, mais que ses dirigeants se sentaient obligés de la protéger.

Il a félicité les autorités tunisiennes d'avoir veillé à la sécurité de l'événement et, dans une déclaration faite vendredi, il a souligné l'importance du pèlerinage : "La Tunisie et Djerba resteront des terres de tolérance, de coexistence et de paix."

Des questions similaires ont été soulevées au sujet des pèlerinages annuels sur les sites juifs au Maroc, qui abrite historiquement la plus grande communauté juive d'Afrique du Nord.

La Fédération internationale des Juifs du Maroc a appelé à annuler les célébrations collectives de la fête de la Mimouna et à éviter les événements festifs dans les espaces publics, selon les médias locaux.