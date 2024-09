Brésil : la production de café impactée par la sécheresse

Alors que le Brésil, plus grand pays producteur de café au monde, est confronté à sa pire sécheresse depuis plus de 70 ans, les cultivateurs de Sao Paulo évaluent les dégâts causés par un incendie de forêt ayant dévasté leurs cultures ces derniers jours.

Dans la municipalité de Caconde, les agriculteurs et les habitants ont uni leurs forces pour éteindre l'incendie mais les dégâts restent importants.

Le sinistre a atteint une cinquantaine de fermes et consumé une superficie estimée à 600 hectares, selon les producteurs.

Pour Helio Moreira de Araújo, les pertes sont plus que conséquentes. « J'ai perdu entre 8 000 et 10 000 caféiers. Nous nous attendions à une récolte de 500 à 600 sacs, mais nous allons en récolter plus ou moins la moitié. L'autre moitié a été brûlée », a déploré le cultivateur.

« Ici, 50 propriétés de petits producteurs ont été touchées. Quand j'aidais à éteindre le feu, je voyais certains d'entre eux vivant déjà dans des conditions précaires, en train de se battre et de lutter avec leur famille. Sur les 50 propriétés touchées, presque 600 hectares ont été brûlés », a constaté le producteur de café, Silvio Almeida.

La sécheresse qui sévit au Brésil affecte déjà le début de la saison 2025/2026, selon un rapport publié jeudi par le Centre d'études avancées en économie appliquée de l'école agroalimentaire de l'université de Sao Paulo.

Les prix du café ont grimpé en flèche ces dernières années, avec une hausse de 55 % en août par rapport au même mois l'année dernière.

Malgré ces conditions météorologiques difficiles, l'Organisation internationale du café s'attend à une production supérieure à la demande cette année.