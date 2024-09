USA : dans les fermes, une nouvelle vie pour les réfugiés africains

Dans une ferme de New Hampshire, aux États-Unis, une ONG accompagne les réfugiés pour faciliter leur insertion dans la vie active. Cela passe par l'agriculture.

L'agriculture comme voie royale vers l'autonomie et l'indépendance financière. L'organisation à but non lucratif "Organization for Refugee and Immigrant Success" met à disposition des réfugiés une ferme dans le New Hampshire afin qu'ils puissent y cultiver des fruits et légumes. Les récoltes sont ensuite vendues sur les marchés locaux, leur permettant ainsi d'avoir des revenus réguliers et d'être autonomes.

Ces agriculteurs, venus du Burundi, du Rwanda, de la Somalie et de la République démocratique du Congo, ont un profil similaire. Il s'agit de réfugiés ayant fui la guerre et les persécutions.

“Ce sont des agriculteurs indépendants qui travaillent en partenariat avec notre organisation. Cela leur permet d'avoir un nouvel objectif, de s'intégrer dans la communauté et de vivre le rêve américain”, se réjouit Tom McGee, directeur du programme "New American Sustainable Agriculture Project".

La plupart de ces agriculteurs exerçaient déjà cette activité dans leur pays d’origine avant de s’installer aux États-Unis. D’autres avaient une petite expérience dans le domaine de l’agriculture.