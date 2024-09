USA : le rappeur P. Diddy en détention provisoire pour trafic sexuel

Sean Diddy Combs, plus connu sous le nom de P. Diddy a été placé en détention provisoire.

Arrêté lundi à New York et inculpé pour trafic sexuel et extorsion, une juge du tribunal fédéral de Manhattan a ordonné sa mise en détention provisoire dans l'attente de la suite des procédures judiciaires. Selon l'acte d'inculpation, l'artiste âgé de 54 ans est décrit comme un prédateur sexuel violent, soumettant ses victimes par la drogue. Son avocat, Marc Agnifilo, a exprimé la détermination de son client.

M. Combs est un battant. Il va se battre jusqu'au bout. Il est innocent. Il est venu à New York pour établir son innocence. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur des accusations. Rien de ce que le gouvernement a dit dans sa présentation aujourd'hui ne fait changer d'avis qui que ce soit.

Le rappeur américain et producteur de hip-hop a plaidé non coupable des accusations de trafic sexuel, d'extorsion de fonds, abus sexuels, violence, travail forcé, d'enlèvement, et d'obstruction de la justice. Selon le parquet fédéral de Manhattan , ces faits ont cours depuis 2008.

Il accuse par ailleurs Sean Diddy Combs d'avoir utilisé son influence dans l'industrie musicale pour échapper à la justice.