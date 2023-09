Avec "The Love Album - Off the Grid", Diddy revient au R'n'B

Le 15 septembre, Sean Combs alias Diddy sortira son nouvel album intitulé "The Love Album - Off the Grid". Son cinquième projet studio comprend près de 30 invités.

Si Sean "Diddy" Combs avait le choix, cet entrepreneur en série autoproclamé se retrancherait dans un studio d'enregistrement plutôt que de gérer ses nombreuses entreprises prospères.

Mais pendant plus d'une décennie, Diddy a mis la création d'albums en attente tout en développant ses entités commerciales lucratives. Jusqu'à ce que le magnat de la musique ait une révélation lors d'un rêve nocturne qui l'a sorti de son sommeil il y a quelques années.

"J'ai pris un peu de recul, j'ai traversé beaucoup de choses dans la vie, puis j'ai reçu un jour un appel de Dieu. La voix douce qu'il a entendue l'a instantanément motivé à se concentrer à nouveau sur la création de sa propre musique", a déclaré le triple lauréat des Grammy Awards.

Vendredi, Diddy sortira son nouvel album intitulé "The Love Album - Off the Grid". Son cinquième projet studio comprend près de 30 invités, dont Mary J. Blige, Justin Bieber, The Weeknd, H.E.R., Babyface, John Legend, Busta Rhymes, Summer Walker, Teyana Taylor, Coco Jones et Jazmine Sullivan.

Il s'agit de son premier projet solo en studio depuis son album "Press Play", qui a connu un grand succès en 2006, avec deux singles classés dans le top 10, dont "Last Night" avec Keyshia Cole et "Come to Me" avec Nicole Scherzinger.

"C'était Dieu en tant que femme. ... Et je me suis dit : "Il est temps"", poursuit-il en décrivant son rêve : "Je me suis dit : "Je veux faire du R&B". Je me suis posé la question suivante : "Si tu devais faire une chose pour le reste de ta vie, que ferais-tu ? Et ce serait de faire de la musique. Qu'est-ce qui vous apporterait de la joie ? Ce serait la musique. Qu'est-ce qui vous a aidé à avoir un effet positif sur le monde ? Ce serait la musique. Mais je ne faisais pas de musique. À partir de ce moment-là, je me suis lancé tête baissée dans ce projet, qui consiste à retrouver son amour."

À ce moment-là, Diddy a commencé à se décharger de ses différentes responsabilités professionnelles sur d'autres personnes de confiance afin de pouvoir se concentrer davantage sur la création d'un album. Après son rêve, il a construit un studio d'enregistrement chez lui et a commencé à travailler sur la musique.

Tout au long du processus, Diddy a dû déléguer beaucoup de choses : Il est à la tête de son label Bad Boy Records, très populaire, de Revolt TV, qui se concentre sur la musique, de la ligne de vêtements Sean John et d'Empower Global, une place de marché spécialisée dans les marques appartenant à des Noirs, qui a été lancée en juillet.

"J'aime être un homme d'affaires. C'est mon métier. Mon amour, c'est de faire de la musique", a déclaré Diddy, qui a reçu le Global Icon Award lors des VMAs mercredi. "J'ai dû faire preuve d'amour-propre et choisir ce que j'aime vraiment faire. Les affaires continuent à se faire. Mais je ne peux plus être en réunion pendant trois ou quatre heures. J'ai besoin de faire de la musique, de vivre ma vie et de répandre cette fréquence d'amour. Je vais m'occuper de mes affaires.

Mais là, c'est comme un enfant dans un magasin de bonbons. C'est ce que j'aime faire. C'est ma joie. C'est ma bénédiction."

Diddy a déclaré que le fait de revenir à son métier de musicien et de collaborer avec plusieurs artistes et producteurs lui procurait une joie pure. Il imagine ce qu'a dû ressentir Berry Gordy, le fondateur de Motown Records, lorsque des stars comme The Temptations et Marvin Gaye ont enregistré dans son studio de Hitsville U.S.A. à l'époque.

"Je prenais le contrôle du studio", a-t-il déclaré. "Tous les producteurs et tous les auteurs-compositeurs s'y retrouvaient. Les artistes voulaient faire partie du projet. Tout le monde appelait pour faire partie du "Love Album". Personne ne m'a fait attendre plus de 30 secondes pour savoir s'il voulait le faire. Tout était authentique. Je remercie Dieu, personne ne m'a dit 'non'".

Diddy a déclaré qu'il voulait raconter une histoire sur l'album qui reflétait sa vie amoureuse remplie de plaisir.

"Il était important de faire un album sur lequel les gens puissent faire l'amour, de la musique pour faire des bébés, pour qu'ils puissent danser et se déconnecter du réseau pendant 48 heures", a-t-il déclaré. "Éteignez votre téléphone et enfermez-vous avec votre moitié. Rire, danser, pleurer, faire l'amour, manger, se détendre et recommencer. C'est important.