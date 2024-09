Avec MPR, la musique comme arme pour la paix en RDC

Le groupe de musique congolais MPR (Musique populaire de la révolution) revient sur scène en France, avec un concert spécial à Paris, le 6 octobre prochain.

Après le succès de leur tube "Nini to Sali té " qui leur a valu la censure des autorités, et plusieurs concerts annulés à Paris pour cause d’insécurité, le groupe remonte sur scène encore plus déterminé à dénoncer les conditions socio-économiques difficiles de leur pays, la République Démocratique du Congo, avec un focus particulier sur les crimes de guerre perpétrés dans l'est du pays.

" Le dernier titre que nous avons sorti en novembre dernier parlait de politique notamment du parti au pouvoir et l’opposition. Rien n’a changé, ni la plume, ni la feuille et encore moins le message. Nous ne sommes pas contre ceux qui choisissent de chanter l’amour mais avec le temps qui presse, on ne peut pas se contenter de cela. Ce n’est pas notre vie. Vous vous rendez compte que la guerre dure officiellement depuis 1997 ?? On essaie de vivre à Kinshasa dans les bars et boite de nuit comme si tout allait bien. Mais si on ne fait rien, un jour la guerre atteindra la capitale Kinshasa ", explique un membre du groupe.

Invité pour la première fois à Pointe-Noire en République du Congo, à l’occasion du festival international Ponton Miziki, le groupe ayant un nom faisant référence au parti politique MPR de l'ère Mobutu au Zaïre, a donné un aperçu de leur prochain concert en France, le 6 octobre prochain. Lors de l'événement festif, le groupe a passé en revue les classiques de leurs répertoires à la demande du public.

" Les paroles de leurs musiques sont très touchantes et on sent qu’ils parlent vraiment des réalités d’ici, du Congo, que ce soit Congo-Brazzaville ou Congo-RDC ", souligne une festivalière.

" Si j’avais la possibilité, de partir en France, j'allais m'y rendre juste pour le groupe MPR, parce que eux, au moins, ils dénoncent les réalités que nous voyons ", confie une autre participante au festival international.

Contre vents et marées, le groupe MPR reste déterminé à utiliser la musique comme arme de lutte en faveur de la paix et de la justice sociale au Congo. Leur prochain concert en France représente un nouveau défi pour affirmer ce choix artistique.