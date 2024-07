Violence conjugale : Jérôme Boateng condamné à une amende avec sursis

Jérôme a été condamné vendredi par un tribunal allemand à une amende avec sursis de 200 000 euros. L’ancien défenseur de l'Allemagne et du Bayern Munich a été reconnu coupable d’avoir causé des lésions corporelles à son ex-compagne Sherin Senler.

Le verdict sonne le glas du procès entamé le mois dernier. Il était poursuivi dans le cadre d’une affaire de violence domestique.

Divers procès

C’était le quatrième et dernier jugement de cette affaire qui aura duré plusieurs années. Boateng a toujours nié les accusations.

Les accusations contre le footballeur ont été portées pour la première fois en 2019. Boateng a nié avoir frappé et blessé Senler en juillet 2018 alors qu'ils étaient en vacances aux îles Turks et Caicos.

En septembre 2021, Boateng est reconnu coupable de violences domestiques à l'encontre de Senler et condamné à payer une amende de 1,8 million d'euros, le montant le plus élevé de dommages et intérêts pouvant être imposé par le tribunal de district de Munich.

En novembre 2022, il a été reconnu coupable d'agression et condamné à verser 1,2 million d'euros à Senler, mais cette décision a été annulée par un tribunal régional en raison d'erreurs juridiques et la procédure a dû être recommencée.

Affaire Kasia Lenhardt

Boateng fait également l'objet d'allégations d'agression à l'encontre d'une autre ancienne petite amie, Kasia Lenhardt, en 2019.

L'enquête a été close en 2020 après que Lenhardt a décidé de ne plus fournir de déclarations incriminantes, mais elle a été rouverte après sa mort en février 2021, lorsque les autorités ont reçu de nouvelles informations de la part de la police.

Lenhardt, mannequin, a été retrouvée morte dans un appartement de Berlin. La police a déclaré qu'elle n'avait trouvé aucune preuve d'une implication extérieure.