Guerre Israël-Hamas : les pourparlers de cessez-le-feu continuent en Égypte

En guerre depuis le 7 octobre, le Hamas et Israël ont engagé des pourparlers pouvant aider à enterrer la hache de guerre.

Malgré les opérations militaires de Tsahal à Gaza, une délégation israélienne est arrivée à en Egypte pour la poursuite des négociations avec le Hamas.

‘’ Israël et le Hamas sont actuellement engagés dans les pourparlers les plus importants de ces derniers mois. Ils visent à mettre un terme aux combats dévastateurs en cours à Gaza et à obtenir la libération d'environ 120 otages. Ces pourparlers ont été mis à l'épreuve ce week-end, lorsqu'Israël a ciblé Mohammed Deif, le commandant militaire du Hamas à Gaza, visé par une frappe massive. ... le sort de Deif reste inconnu. Malgré la frappe, le Hamas a déclaré qu'il poursuivait les pourparlers. Des signes de progrès ont été observés mercredi. Des responsables égyptiens ont affirmé à l'AP qu'une délégation israélienne était arrivée au Caire pour poursuivre les discussions. Le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a déclaré à son homologue américain que les combats avaient permis d'obtenir des conditions propices à la conclusion d'un accord.’’ , raconte Tia Goldenberg, reporter de l'Associated Press à Jérusalem.

Les opérations de l’armée israélienne dans l’enclave palestinienne ont déjà couté la vie à 38 600 personnes selon le ministère de la santé du Hamas.

A Gaza et en Israël, des voix appellent de plus en plus à la fin des hostilités et à la libération des otages.