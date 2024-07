Euro 2024 : L'Angleterre se dit prête pour la finale contre l'Espagne

L'Euro 2024 s'achève dimanche avec la finale entre l'Espagne et l'Angleterre à 21 heures à Berlin. Après sa victoire arrachée contre les Pays-Bas (2 à 1) mercredi, l'Angleterre va se mesurer à l’Espagne. La Roja, favorite, vise un quatrième titre européen, tandis que l'Angleterre espère mettre fin à une attente de 58 ans. Ce match pourrait être décisif pour la carrière du milieu anglais Declan Rice.

"Il est temps de montrer que nous pouvons gagner, des nations comme l’Espagne ont remporté des championnats d'Europe et des finales. Elles sont respectées parce qu'elles l'ont fait et ont pu vivre des temps forts. Maintenant nous avons l’opportunité de vivre ce grand moment. Nous n’avons pas décroché la Coupe du Monde depuis 1966, ce sera donc la prochaine grande étape pour l'Angleterre", a déclaré Declan Rice.

Lors de cet Euro, l’ espagne a remporté ses six premiers matches du tournoi, éliminant d'autres favoris comme l'Allemagne et la France.

Tandis que l’Angleterre s'est traînée jusqu'à la finale, ayant du mal à exploiter son véritable potentiel, à l'exception de la demi-finale contre les Pays-Bas, où elle a fait preuve de beaucoup plus d'agressivité, de rapidité et de solidité.

L'Espagne et l'Angleterre se sont rencontrées 12 fois en matches officiels. L'Angleterre a eu l'avantage avec cinq victoires contre quatre pour l'Espagne, et trois matches nuls. Le français François Letexier, le plus jeune arbitre à officier lors d'une finale d'Euro, sera au sifflet pour ce match décisif.