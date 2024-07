Guerre Israël-Hamas : à Gaza, l'hôpital Al-Ahli de nouveau opérationnel

L'un des principaux hôpitaux de la ville de Gaza a partiellement repris ses activités jeudi, quelques jours après avoir évacué ses patients et son personnel suite à l'assaut militaire israélien dans la région.

L'hôpital Al-Ahli avait été vidé de ses occupants. Jeudi, ce centre était de nouveau fréquentable. Patients et personnels médicaux se rencontraient, pour la première fois depuis l'ordre d'évacuer cette zone de la bande de Gaza. Selon l'Église épiscopale du Moyen-Orient, Al-Ahli avait été contraint de fermer en raison de la menace israélienne.

"Cela fait quatre jours que l'hôpital baptiste a cessé de fonctionner. Aujourd'hui, nous sommes retournés à l'hôpital baptiste pour ouvrir temporairement les services d'accueil et d'urgence, malgré le danger et sous les tirs, afin d'être présents pour les soins primaires dans le nord de Gaza, car le danger existe toujours, et la zone est toujours sous les tirs et les bombardements, et les blessés continuent d'arriver", explique un infirmier.

Pour faire face à la fermeture, les patients avaient été transportés vers l' hôpital indonésien de la ville de Beit Lahiya , le seul opérationnel dans le nord de la bande de Gaza. Cependant, ce centre hospitalier est confronté à de graves pénuries de carburant et de matériel médical. Les bombardements de l'armée israélienne ont forcé de milliers de personnes à fuir.