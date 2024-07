La Chine et la Guinée-Bissau signent un nouveau partenariat stratégique

Le président chinois Xi Jinping a rencontré mercredi le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, en visite à Pékin.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir leurs relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique.

Ils ont souligné l'importance de l'hymne national de la Guinée-Bissau, symbole de l'amitié profonde entre leurs peuples. Dans une déclaration en portugais, Umaro Sissoco Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, a déclaré : "Le président Xi a mentionné notre hymne national, que nous chantons tous les jours. Il a été écrit par notre père fondateur et composé par un ami chinois. C'est quelque chose que nous n'oublierons jamais. La Chine nous a soutenus avant et après l'indépendance de notre pays, et nous avons toujours été solidaires de la Chine. La Chine n'a pas seulement aidé la Guinée-Bissau, elle a également soutenu l'ensemble du continent africain."

À l'invitation de Xi Jinping, Umaro Sissoco Embalo effectue une visite d'État en Chine jusqu’au 13 juillet.