USA : des familles de victimes déçues par l'accord entre Boeing et la justice

Les familles des victimes des crashs des avions Boeing 737 max ont réagi à l'annonce d'un accord trouvé entre le ministère américain de la justice et le constructeur aéronautique.

Elles s'insurgent contre un accord généreux ne reposant sur aucun principe. Dans la foulée, elles ont déposé une motion de contestation réclamant une audience auprès du tribunal fédéral du Texas chargé de cette affaire. Cet accord dit de poursuite différée (DPA), datant du 7 janvier 2021 s'attarde sur un programme de conformité et d’éthique et non sur les victimes. En acceptant de plaider coupable, Boeing évite ainsi de se voir imposer un procès pour deux crashs meurtriers survenus en 2018 et 2019.

Depuis des années, Boeing multiplie les accidents et défaillances. Sur les réseaux sociaux circulaient lundi, une roue du train d’atterrissage principal se détacher d’un avion Boeing 757-200 de la compagnie United Airlines Holdings. Un incident déjà survenu en mars sur un autre Boeing de cette même compagnie.