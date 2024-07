Guerre Israël-Hamas : l'hôpital indonésien de Gaza débordé de blessés

L'hôpital indonésien situé dans le nord de la bande de Gaza est devenu le principal établissement médical fonctionnel dans la moitié nord de l'enclave palestinienne, alors que l'armée israélienne a intensifié son offensive sur la ville de Gaza et forcé la fermeture de nombreux hôpitaux et cliniques dans la région.

Des dizaines de patients ont été traités à l'hôpital après la fermeture du principal établissement médical de la ville de Gaza, a déclaré mardi le directeur de l'hôpital, Marawan al-Sultan.

"La situation est catastrophique et n'augure rien de bon", a-t-il déclaré, ajoutant que les patients étaient en danger en raison de la pénurie de carburant nécessaire au fonctionnement des générateurs électriques.

Il a indiqué que l'hôpital avait reçu 80 patients et blessés de l'hôpital al-Ahly, situé dans la partie orientale de la ville de Gaza, qui a été fermé en raison des combats intenses entre Israël et les militants palestiniens.

Le bombardement israélien de Bureij, dans la bande de Gaza, a tué mardi au moins quatre enfants et en a blessé quatre autres, selon les autorités hospitalières.

Les corps ont été transportés à l'hôpital Al-Aqsa dans la ville centrale de Deir al-Balah.

Un journaliste de l'Associated Press a vu les corps de quatre enfants dans la morgue de l'hôpital.

L'Egypte et le Qatar travaillent avec les États-Unis pour négocier un cessez-le-feu et mettre fin à la guerre dévastatrice de neuf mois entre le Hamas et Israël.

Les troupes israéliennes ont de nouveau combattu les militants dans des zones qui, selon l'armée, avaient été largement nettoyées il y a plusieurs mois dans le nord de la bande de Gaza.

L'armée a ordonné des évacuations avant les raids, mais les Palestiniens ont déclaré que personne ne se sentait en sécurité.

La guerre a tué plus de 38 000 personnes à Gaza, selon le ministère de la Santé.

Le raid transfrontalier du Hamas du 7 octobre a tué 1 200 personnes dans le sud d'Israël, dont la plupart étaient des civils, selon les autorités israéliennes.